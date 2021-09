information fournie par France 24 • 03/09/2021 à 14:37

New York est sonnée jeudi, frappée dans la nuit par des pluies torrentielles et des inondations soudaines et historiques qui ont fait au moins 44 morts dans la région, après le passage dévastateur de la tempête Ida. Comment anticiper les catastrophes naturelles ? Les explications de Badaoui Rouhban, expert en Prévention des Catastrophes.