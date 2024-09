information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 12:27

Une vingtaine de dirigeants africains sont à Pékin dans le cadre du sommet Chine-Afrique. Au menu : discussions autour de la coopération dans les infrastructures, l'énergie et l'éducation, notamment. Deuxième économie mondiale, la Chine est le premier partenaire commercial du continent africain. L'analyse de Thierry Pairault, spécialiste de la Chine et directeur de recherche émérite au CNRS et à l'EHESS.