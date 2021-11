Décroissance : le yoga de l’économie

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 17:23

Faut-il choisir entre stress écologique et stress économique ? L’humanité peut-elle rembourser sa dette environnementale sans sacrifier son développement ? À l’échelle mondiale, nous utilisons en sept mois ce que la terre peut régénérer en un an. La planète nous fait donc crédit cinq mois par an et elle s’épuise. En 1971, un professeur d’Harvard propose de passer en mode zen et parle alors de décroissance. Synonyme de sobriété heureuse ou de pauvreté généralisée ? Regardez.