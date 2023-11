Découvrez le FCPI Dividendes Plus no 11

information fournie par Boursorama • 09/11/2023 à 19:02

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises et partenaire de BoursoBank pour son offre de FIP FCPI.

Dans ce numéro de «Tendance de fonds», Jean-Michel Ycre, directeur général de Vatel Capital explique tout ce qu'il faut savoir sur un grand classique de la gamme de la société de gestion : le FCPI Dividendes Plus no 11. Philosophie d'investissement, nature de l'investissement, caractéristiques du fonds, avantage fiscal et durée de blocage : tout est résumé dans cette vidéo.