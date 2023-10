information fournie par France 24 • 04/10/2023 à 14:56

Le journaliste politique et ancien président d'Europe 1 s'est éteint à l'âge de 86 ans. Ses confrères et consœurs, Hélène Pilichowski, ancienne éditorialiste au Dauphiné Libéré et Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste au Point lui rendent hommage sur France 24.