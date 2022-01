Décès de Gaspard Ulliel : une étoile du cinéma français s’est éteinte

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 13:49

Une émission en forme d’hommage à l’acteur français Gaspard Ulliel, mort le 19 janvier, à l’âge de 37 ans, après avoir été victime d'un accident de ski. Avec les témoignages du réalisateur Pierre Schoeller, qui l’avait dirigé dans le film historique "Un peuple et son roi", et du critique de cinéma Philippe Azoury. Retour sur une carrière impressionnante, qui lui avait le César du meilleur espoir masculin en 2005 et celui du meilleur acteur en 2017 pour son rôle dans "Juste la fin du monde".