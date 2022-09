Décès d'Elizabeth II : la disparition de l'Empire britannique et l'héritage politique de la reine

information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 15:15

La reine d'Angleterre est morte, jeudi, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Le drapeau britannique a été mis en berne au palais de Buckingham et les hommages affluent du monde entier. Gauthier Rybinski revient sur la grande ère coloniale britannique, et l'époque de la décolonisation.