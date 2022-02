information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 14:23

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2022 a débuté vendredi 4 février et va permettre à Pékin d'entrer dans l'histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et d'hiver, dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.