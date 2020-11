Debrief Bourse du 16 novembre : une deuxième dose de vaccin dope (encore) le CAC 40

Boursorama • 16/11/2020 à 18:40

Une semaine après l'annonce de Pfizer et de BioNTech, c'est au tour de Moderna de faire part de résultats favorables pour son candidat-vaccin contre le Covid-19. Les premiers résultats des essais cliniques de phase 3 ont en effet montré une efficacité de 94,5%, supérieure donc à celle annoncée par Pfizer la semaine passée.

La bonne nouvelle a littéralement propulsé le CAC 40 qui a franchi un nouveau palier à 5500 points en séance. Il faut également noter que l'accélération de la production industrielle en Chine le mois dernier soutient la tendance. L'indice parisien termine sur une hausse de 1,70% à 5471 points.

Du côté des valeurs, la bonne nouvelle renforce le rally haussier amorcé la semaine dernière par les secteurs massacrés au plus fort de la crise

Unibail-Rodamco-Westfield gagne encore plus de 17% sur cette séance, plus forte hausse du CAC 40. L'action est manifestement dopée aussi par ce nouveau coup de tonnerre et le retour de Léon Bressler qui prend la tête du conseil de surveillance du groupe d'immobilier commercial.

Sur le SBF 120, le retour en grâce des foncières commerciales se confirme aussi : presque 12% pour Mercialys : +7,53% pour Covivio

La nouvelle dose de vaccin dope également l'aéronautique. Car, pour les investisseurs l'équation est simple, plus un vaccin est trouvé rapidement, plus les chances que le secteur aérien puisse redémarrer sont grandes. Safran s'offre une des plus fortes hausses du jour +5,95% également aidée par un relèvement de recommandation d'UBS qui passe de neutre à acheter sur le titre. Thales gagne 5,48% Airbus +5,19%

Le tourisme profite également de ce rebond. Air France KLM presque 12% de hausse, Accor presque 8%

L'automobile et les banques sont également en hausse.

La perspective d'un retour à la normale profite aussi au pétrole dont les cours progressent aussi bien pour le Brent que pour le WTI, ce qui permet à Total d'être une nouvelle fois une des locomotives du CAC 40. Sur le SBF 120, les parapétrolières savourent à l'instar de Vallourec +25% de hausse.

A l'inverse, il y a comme un air de déjà vu pour les valeurs technologiques qui sont pénalisées. Teleperformance, lanterne rouge du CAC 40 avec Worldline. Le secteur de la santé est également en repli.

A Wall Street, l'appétit pour le risque est lui aussi favorisé par les annonces de Moderna Et alors que les gagnants de la crise Amazon et Netflix reculent, les secteurs délaissés se reprennent. Au moment de la clôture parisienne, les trois indices phares de la bourse de New York évoluent dans le vert