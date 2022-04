Débat présidentiel : "l'objectif des deux candidats était surtout de mobiliser leur base électorale"

information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 15:39

Benjamin Morel, politologue et maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, était l'invité de France 24 pour décrypter la prestations des deux candidats à l'élection présidentielle française lors du débat de l'entre-deux-tours du 20 avril. Pour lui, le débat n'est "pas un match" mais plutôt l'occasion pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron de tenter de mobiliser leur base électorale, et de courtiser les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.