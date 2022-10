De faux blessés à Kiev ? Des interventions de Zelensky sur fond vert ?

information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 22:55

Photos et vidéos à l'appui, plusieurs comptes favorables à la Russie assurent que de faux blessés ont joué la comédie après les frappes russes qui ont touché récemment Kiev, la capitale ukrainienne. Les images montrent deux personnes âgées, le visage en sang, l'une essayant de se filmer avec son téléphone portable. Des accusations de mises en scène visent également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont les interventions seraient filmées depuis un studio et non depuis le terrain.