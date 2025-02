De combien pourrait s’apprécier l’euro en cas de paix en Ukraine ?

information fournie par Ecorama • 26/02/2025 à 14:05

Entre la guerre commerciale et les faux espoirs de cessez-le-feu rapide en Ukraine, l’euro résiste en ce début d’année et s’éloigne progressivement de la parité avec le dollar. Le marché des changes a-t-il déjà presque intégré la paix en Ukraine ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 26 février 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com