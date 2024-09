information fournie par France 24 • 20/09/2024 à 21:15

Craintes d'une escalade d'ampleur au Proche-Orient, après le raid israélien sur Beyrouth qui a tué notamment le chef de l'unité d'élite du Hezbollah. Ce raid intervient quelques jours après les explosions de bipeurs et de talkie-walkies à travers le Liban, imputées au service de renseignement israélien, qui ont fait des dizaines de morts et plus de 3000 blessés. Le chercheur David Rigoulet-Roze, rédacteur en chef de la revue "Orients stratégiques", était l'Invité d'"Au Cœur de l'Info".