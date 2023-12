information fournie par France 24 • 27/12/2023 à 17:59

"De Gérard Depardieu, vous avez dit: "Il rend fière la France". Cinq mots qui nous engagent tous contre notre gré et signent une impunité française, celle d'une idole, d'un monstre sacré auquel on pardonne tout. Depardieu n'a pas besoin de votre soutien présidentiel", écrivent les signataires d'une lettre ouverte, initiée par le collectif MeTooMedia et publiée par le quotidien Le Monde. Pour en parler, Fatima Benomar, co-signataire de cette tribune, est invitée sur le plateau de France 24.