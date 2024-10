information fournie par Euronext • 08/10/2024 à 10:31

Dans cette édition mensuelle, Delphine D'Amarzit, Pdg d'Euronext Paris, nous explique le fonctionnement des marchés d'Euronext à Paris et en Europe. Elle précise les acteurs clés de la Bourse et les avantages tels que le nombre important d'investisseurs institutionnels et les technologies de la salle de surveillance des marchés qui permettent le suivi en temps réel les transactions.