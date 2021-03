Danone : Emmanuel Faber perd son bras de fer contre les fonds activistes

France 24 • 02/03/2021 à 23:06

Sous la pression de certains de ses actionnaires, Danone a annoncé lundi que son conseil d'administration avait décidé de scinder les fonctions de président et de directeur général du groupe. Son actuel PDG, Emmanuel Faber, pourra conserver la fonction de président de Danone, mais devra quitter son poste de DG d'ici un an, le temps que son successeur soit désigné. C'est la fin d'un bras de fer engagé depuis plusieurs mois entre la charismatique patron de Danone et deux fonds d'investissements dits "activistes", les seconds accusant le premier de privilégier le "social" sur le "rentable".