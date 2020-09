Da Uzi, l'authentique !

France 24 • 04/09/2020 à 12:30

Légendes urbaines reçoit le rappeur sevranais Da Uzi, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, déjà disque d'or, "Architecte", sur lequel on retrouve notamment Ninho, Maes, Sch, Mister You et Alonzo. Ce personnage haut en couleurs, d'une authenticité rare, revient sur son parcours du combattant et ses aspirations, ainsi que sur son goût prononcé et surprenant pour la variété française. Dans cet épisode, Da Uzi nous offre un live de "Soirée des cités", et Lara Fabian fait la surprise d'une vidéo mystère!