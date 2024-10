information fournie par France 24 • 16/10/2024 à 09:14

Le gouvernement annonce une nouvelle loi immigration en 2025. Pour Cyrielle Chatelain, invitée de Mardi politique, une nouvelle loi ne répondrait pas aux inquiétudes premières des Français et amènerait encore un peu plus à l’exclusion. La présidente du groupe Écologiste et social et députée de l’Isère estime aussi que le dérapage budgétaire des finances publiques doit faire l’objet d’une commission d’enquête. Une émission présentée par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.