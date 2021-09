information fournie par France 24 • 27/09/2021 à 13:02

Et si le casse du siècle devenait virtuel ? Depuis les années 2000, Arsène Lupin a laissé tomber le pied de biche ou la dynamite. Caché derrière son ordinateur, il inflige des dégâts colossaux à l’économie mondiale : un total de 1000 milliards de dollars par an ! C’est plus que le trafic de drogue et la cyber-sécurité est devenue un enjeu majeur du XXIe siècle. Mais de quoi parle-t-on exactement ?