Culture : Khalid Lyamlahy redonne voix aux oubliés avec "Évocation d’un mémorial à Venise"

information fournie par France 24 • 01/08/2025 à 23:12

En janvier 2017, Pateh Sabally, un jeune réfugié gambien, se noyait dans le Grand Canal de Venise sous les regards indifférents des passants. Dans Évocation d’un mémorial à Venise, Khalid Lyamlahy, écrivain franco-marocain et maître de conférences à l’Université de Chicago, lui consacre un roman bouleversant qui mêle enquête, poésie et fiction. Mention spéciale au Prix des Cinq Continents de la Francophonie 2024, ce livre interroge notre rapport à l’exil, à la mémoire collective et au pouvoir de la littérature face à l’oubli.