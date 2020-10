Crise sanitaire et Brexit : le double défi des Britanniques

France 24 • 16/10/2020 à 11:25

Quelles seront les futures relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ? Bruxelles et Londres vont-ils s'entendre pour trouver un accord après le Brexit alors que la période de transition arrive à son terme ? Un début de réponse est attendu vendredi. Le Royaume-Uni doit, en plus de la gestion du divorce avec l'UE, faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Également au menu de ce Journal de l'éco : les trafiquants d'œuvres d'art profitent de la situation sanitaire, le point sur les Bourses, et Renault relance ses ambitions dans l'électrique.