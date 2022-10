Crise politique et financière au Liban : des milliers d'habitants poussés à l'exil

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 09:28

Empêtré dans une crise politique et financière, le Liban est en train de sombrer. Selon l'ONG Care plus de 80 % de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Cette crise pousse des milliers de personnes à l'exil par tous les moyens, y compris les plus dangereux. Une embarcation de fortune a ainsi fait naufrage au large des côtes de Tartous, en Syrie, voilà deux semaines et au moins 100 personnes ont péri. Reportage dans le nord de Tripoli, l'une des régions les plus défavorisées du pays.