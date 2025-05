information fournie par France 24 • 30/05/2025 à 10:40

En Tunisie, les opérations de démantèlement de campements de migrants dans les oliveraies de Sfax, à l'est du pays, s'accélèrent depuis le mois d'avril. Ils seraient entre 20 000 et 30 000 migrants originaires d'Afrique subsaharienne à vivre dans ces campements de fortune, selon les chiffres de la garde nationale. Mais cette stratégie est-elle vraiment efficace et à quel prix humain se fait-elle ? Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdi Tlili.