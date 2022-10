information fournie par France 24 • 07/10/2022 à 19:19

La Première ministre britannique a renoncé à sa réduction d'impôt pour les ménages les plus aisés face au tollé provoqué par la mesure. Liz Truss a cependant annoncé que son gouvernement garderait le cap fixé avec, comme priorités, la dérégulation et la baisse de la fiscalité, tout en cherchant à améliorer les services publics et à ne pas creuser la dette.