Crimes sexuels sur mineurs : le nouveau #MeToo ?

France 24 • 11/02/2021 à 21:05

Depuis la publication du livre "La Familia Grande" de Camille Kouchner, les témoignages de victimes d'incestes ou d'abus sexuels se multiplient et les affaires mettant en cause des prédateurs se succèdent. Une libération de la parole comme on n'en avait plus connu depuis le phénomène MeToo, avec le hashtag qui s'en inspire : #MeTooInceste. Dans le même sillage, #SciencesPorcs où il est question d'abus de jeunes majeurs en instituts d'études politiques. Un changement d'ère perceptible où ce qui était jusqu'à présent tu devient inacceptable. Jusqu'où ira cette prise de conscience ?