information fournie par France 24 • 02/11/2021 à 11:43

Plus de 1000 journalistes ont été tués depuis 1992, et dans huit cas sur dix, les meurtriers s'en sortent sans poursuite judiciaires. Le 2 novembre est la journée internationale de lutte contre les l'impunité des crimes contre les journalistes, et un tribunal populaire s'ouvre à La Haye à cette occasion.