information fournie par France 24 • 23/05/2022 à 14:35

Avec la guerre en Ukraine, on aurait presque oublié le Covid-19. Et pourtant, il continue de sévir, ou du moins d’inquiéter. Des confinements massifs en Chine et en Corée du Nord à l’apparition de nouveaux variants en Afrique du Sud, où en est la pandémie ? Peut-on vraiment parler de reflux ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin Anne Sénéquier, médecin et co-directrice de l’Observatoire de la santé à l'IRIS.