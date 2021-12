Covid-19 : Omicron serait plus transmissible mais moins dangereux que Delta

information fournie par France 24 • 08/12/2021 à 10:10

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, selon des déclarations de plusieurs scientifiques les 7 et 8 décembre.