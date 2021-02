Covid-19 : le spectacle vivant se réinvente pour rester actif pendant la pandémie

France 24 • 19/02/2021 à 16:27

Après les premières annonces de Roselyne Bachelot pour la réouverture des festivals debout, le secteur du spectacle vivant espère pouvoir reprendre ses activités rapidement. Laure Manent reçoit Muriel Mayette-Holtz, metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Nice et Frédéric Biessy, directeur général de La Scala, à Paris. Outre les répétitions qui ont toujours lieu dans leurs établissements, ils racontent comment ils se renouvellent et continuent à travailler malgré la pandémie et la fermeture de leurs établissements.