Covid-19 : L'épidémie plane sur la récolte des asperges

France 24 • 20/04/2020 à 17:35

Conséquence du Coronavirus, la récolte des asperges a débuté dans un contexte difficile. Au manque de saisonniers restés bloqués à la frontière, s'ajoute la fermeture des marchés et des restaurants. À Autreville-sur-Moselle, dans l'Est de la France, on s'adapte avec les moyens du bord. Un reportage de Karina Chabour.