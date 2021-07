Covid-19 en Indonésie : le nouvel épicentre du variant Delta

France 24 • 19/07/2021 à 16:51

L'Asie du Sud-Est, relativement épargnée en 2020 par la pandémie de Covid-19, enregistre désormais un nombre record de décès et de contaminations, une situation liée à la lenteur des campagnes de vaccination et à la prévalence du variant Delta, hautement contagieux. L'Indonésie est le pays le plus touché avec plus de 38 000 nouveaux cas enregistrés vendredi 16 juillet, soit six fois plus que le mois précédent. Le nombre de décès quotidiens a quant à lui presque doublé cette semaine par rapport au début du mois de juillet.