Covid-19 en Argentine : face à la crise, des familles sans toit occupent des terres

France 24 • 15/10/2020 à 15:55

Depuis le 20 mars, des mesures de confinement sont en vigueur en Argentine. Certaines ont été assouplies mais malgré cela, l'économie va toujours très mal et le pays ne parvient pas à s'en sortir. Les inégalités entre les populations sont de plus en plus flagrantes, et désormais, la pauvreté touche 40 % des Argentins. Parmi ces personnes, des millions n'arrivent pas à bien se loger. Alors les occupations de terrains se multiplient.