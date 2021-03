Covid-19 dans le monde : Covax, l'espoir de la vaccination mondiale

France 24 • 02/03/2021 à 21:01

Depuis début décembre, c'était l'affaire des pays de l'hémisphère Nord. La vaccination contre le Covid-19 débarque enfin en Afrique et une partie de l'Amérique latine, jusque-là trop pauvres pour acquérir les fameuses doses. Une campagne rendue finalement possible grâce à Covax, l'initiative mise en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et Gavi, l'Alliance du vaccin. Un système qui devrait permettre de fournir les 92 pays les plus défavorisés qui y ont souscrit. L'espoir d'éradiquer l'épidémie partout dans le monde ?