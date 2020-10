Covid-19 : combien nous coûterait un nouveau confinement généralisé ?

Ecorama • 19/10/2020 à 14:10

Un reconfinement généralisé coûterait entre 15 et 20 milliards d'euros par mois à notre pays selon Bruno Le Maire, et seulement 5 milliards en cas de reconfinement ciblé sur les zones concernées par le couvre-feu. D'un point de vue économique, mieux vaut-il des mesures de distanciation sociale pendant de longs mois ou un confinement général limité dans le temps ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 19 octobre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com