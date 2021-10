information fournie par France 24 • 20/10/2021 à 10:41

Le Brésil est un des pays au monde les plus endeuillés par la pandémie de Covid-19. Ce mercredi, une Commission d'enquête parlementaire du Sénat brésilien doit rendre ses conclusions sur la gestion politique de la crise sanitaire. Une crise qui a eu, aussi, de lourdes conséquences économiques et sociales, avec une flambée de l'inflation et une très forte progression de la pauvreté.