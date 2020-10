Coup de frein sur les marchés: Euroland fait le bilan des petites et moyennes capitalisations boursières

EuroLand Corporate • 16/10/2020 à 12:40

o La semaine a été marquée par une nouvelle baisse des indices. Seules 40% des capitalisations boursières du CAC small sont ressorties en hausse.

Euroland Corporate vous présente les secteurs et les valeurs qui ont le mieux et le moins bien performés sur l'indice phare des petites et moyennes capitalisations boursières (Beneteau, Voltalia, Hipay...)

