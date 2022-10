information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 14:39

Un mois après le décès de Mahsa Amini la contestation dans les rues ne faiblit pas malgré une répression de plus en plus sévère. Pour Dorna Javan, doctorante à Sciences Po Lyon, invitée de France 24, "la cause des femmes avec le slogan " Femme, vie, liberté" est au cœur de cette situation révolutionnaire, insurrectionnelle". Analyse.