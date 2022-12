Consommation : ce phénomène du BNPL qui fait fureur aux USA…

information fournie par Ecorama • 27/12/2022 à 12:00

Le phénomène du BNPL, ""Buy now pay later !"" prend de plus en plus d'ampleur aux Etats-Unis. Une nouvelle tendance de consommation qui monte alors que les dettes sur carte de crédit sont au plus haut et pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages du fait de la hausse des taux d'intérêt. Les explications de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.