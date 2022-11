information fournie par France 24 • 16/11/2022 à 17:00

Le 8ème Congrès contre la peine de mort s’est ouvert ce mercredi à Berlin. Un combat toujours d’actualité. Pour Christiane Taubira, ancienne Garde des Sceaux, invitée de France 24, "il faut déployer des trésors de diplomatie et de capacité de pression, de façon à arriver à faire infléchir un certain nombre de pratiques insupportables et intenables".