Communautés marginalisées en Inde: Un changement possible avec la présidence de Droupadi Murmu ?

information fournie par France 24 • 09/08/2022 à 14:55

Ce mardi 9 août marque la journée internationale des peuples autochtones. A cette occasion, France 24 vous emmène en Inde où des communautés sont stigmatisées et de plus en plus marginalisées.

Le 21 juillet 2022, Droupadi Murmu est devenue la première représentante aborigène à être désignée à la présidence de l'Inde. Les communautés tribales peuvent-elles espérer avec cette élection une amélioration de leurs droits?