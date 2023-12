Comment investir en 2024 ?

information fournie par Ecorama • 06/12/2023 à 14:10

En cette fin d'année les investisseurs semblent de plus en plus convaincus d'un atterrissage en douceur de l'inflation sans crash économique. Quels sont les scénarios de marché les plus crédibles pour 2024 ? Analyse des perspectives d'investissement pour l'année prochaine avec Vincent Juvyns, stratégiste chez JP Morgan AM. Ecorama du 6 décembre 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com