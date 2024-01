Comment donner dans une famille recomposée ?

information fournie par Ecorama • 02/01/2024 à 14:05

Les familles recomposées mixent souvent des enfants issus de précédentes unions avec des enfants communs au nouveau couple. Cette diversité entraîne des distinctions de traitement civil et fiscal entre les enfants et les beaux-enfants. Seuls les enfants communs, héritiers légaux, bénéficient de dispositifs fiscaux plus favorables. Les explications de Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 2 janvier 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com