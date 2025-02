information fournie par Boursorama • 19/02/2025 à 09:30

Le grand sommet sur l'IA vient d'avoir lieu à Paris et de nombreuses annonces d'investissements privés et publics ont été faites, en France et à l'étranger. Quels sont les avantages attendus de l'utilisation de l'IA pour répondre aux enjeux ESG ? Réponse avec Axel Pierron, directeur senior chez Morningstar Sustainalytics.