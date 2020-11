Commémorations du 13-Novembre : "Cinq ans de souffrance et de résilience"

France 24 • 13/11/2020 à 12:57

A la Une de la presse, vendredi : cinq ans après le 13-Novembre, les survivants témoignent de ces années de "souffrance et de résilience". Dans une interview exclusive, les patrons du renseignement français lancent "un cri d'alarme" car la menace terroriste est toujours là. La presse étrangère, elle, contemple cette "menace persistante" et la solitude d'Emmanuel Macron dans la lutte contre l'islamisme. Une guerre qui touche d'autres parties du monde : on apprend que des jihadistes ont décapité ces derniers jours plus d'une cinquantaine de villageois dans le nord du Mozambique.