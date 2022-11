Combats dans l'Est de la RDC : des Congolais fuient leurs habitations, Uhuru Kenyatta à Goma

information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 23:29

L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la Communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, est arrivé mardi à Goma, zone au coeur de la zone de conflits entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. L'objectif est de préparer la prochaine session de pourparlers de paix sur la situation dans cette région de RDC prévus, selon l'EAC, le 21 novembre à Nairobi. De nombreux Congolais paniqués fuient leurs habitations.