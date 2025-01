information fournie par France 24 • 24/01/2025 à 15:27

Rendez-vous avec le rappeur Nantais Coehlo, à l’occasion de la sortie de son album "Un jour sans fin". Cet artiste, produit par Tunisiano de Sniper, s’est fait connaître auprès du grand public via la saison 2 de "Nouvelle école", où il a terminé second. Réputé pour la qualité de ses textes et la profondeur de ses propos, Coehlo fédère et apporte un vent nouveau dans le paysage urbain français. Dans cet épisode, Fabrice Eboué, Tunisiano et la grand mère de Coelho offrent les vidéos surprises.