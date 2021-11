information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 18:10

Pour sauver le climat, il faut se préparer à plus de sobriété et de moins de croissance explique Juliette Duquesne, journaliste indépendante spécialisée dans les questions environnementales et économiques. Elle a également créé avec Pierre Rabhi une collection de livres, "Carnets d’alerte", et une association du même nom.