Claire Berest examine le basculement d’un homme auteur de féminicide

information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 16:27

Avec "L’épaisseur d’un cheveu", l’autrice Claire Berest fait son retour en cette rentrée littéraire 2023. Elle signe de son écriture chirurgicale un roman psychologique qui plonge dans le sujet du féminicide, en enlevant tout suspense car le lecteur sait depuis le début qu’Etienne va tuer sa femme, Vive. Ce qui a intéressé l’écrivaine, c’est le moment de bascule vers l’irréparable et les mécanismes qui y ont conduit. Une lecture vivement recommandée par Sonia Patricelli, qui reçoit l’autrice connue pour son exploration du couple à la fois créateur et destructeur. On lui doit les portraits amoureux de l'artiste Frida Kahlo et de Gabrièle Buffet-Picabia, son arrière grand-mère.