Chine et Covid-19 : rien à cacher ?

France 24 • 12/01/2021 à 20:14

L'OMS assure ne pas "chercher de coupable" deux jours avant son entrée en Chine, et après plusieurs mois d'attente. Les enquêteurs, quidevraient arriver jeudi, vont se mettre à la recherche de l'origine du Covid-19, et notamment se pencher sur le passage de l'animal à l'homme du virus. Alors que le gouvernement chinois a tardé a ouvrir ses portes aux chercheurs de l'OMS, et qu"il n'a pas autorisé d'experts indépendants à enquêter sur le marché de Huanan, peut-on compter sur eux pour aider à faire toute la lumière ?