Cheffes : ces femmes qui révolutionnent la cuisine

information fournie par France 24 • 18/07/2025 à 18:50

Dans cette édition spéciale, Laure Manent va à la rencontre des femmes qui s’engagent pour faire de la gastronomie un milieu moins violent et plus égalitaire. De Marseille à Paris en passant par Nîmes, l’équipe d’Actuelles évoque les violences systémiques qui sévissent en cuisine, la discrimination sexuelle qui se traduit par des abandons du secteur pour de nombreuses femmes, les sacrifices qu’impose cette carrière, mais aussi l’ivresse de faire un métier passion, la reconnaissance de l’excellence du travail fourni et les méthodes qui permettent d’impulser un changement vertueux. Ces cheffes ont décidé de vivre leur passion jusqu’au bout, dans le respect des autres et de leurs engagements. Laëtitia Visse, Manon Fleury et Georgiana Viou dévoilent leurs histoires… et leurs cuisines.